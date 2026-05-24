Стрелявший в 11-летнего мальчика в Петербурге рассказал, что хотел его напугать

Москва24 мая Вести.Мужчина выстрелил из пневматического газового пистолета в 11-летнего мальчика, играющего на саксофоне возле Мариинского театра в Санкт-Петербурге, чтобы его напугать, тот мешал ему спать. Об этом задержанный заявил на видео, размещенном официальным представителем МВД России Ириной Волк в мессенджере MAX.

Стрелял из пневматического пистолета, мальчик мешал спать, и я решил напугать, выстрелить. Выстрел был только один, пулька была заряжена только одна. Злого умысла не было сказал задержанный

Преступление произошло 23 мая, в субботу. Мужчина стрелял из окна своей квартиры. Ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.