В Пушкине задержали местного жителя, стрелявшего с балкона из травматики

Полиция задержала хулигана, палившего в воздух с балкона жилого дома в Пушкине В Пушкине задержали местного жителя, стрелявшего с балкона из травматики

Москва13 июн Вести.В городе Пушкин на пульт полиции поступила информация о том, что неизвестный стреляет с балкона жилого дома. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в доме №44 на улице Железнодорожной вечером 12 июня.

12 июня в 20.25 в дежурную часть Главка поступило сообщение от прохожего о том, что неизвестный стреляет с балкона третьего этажа дома 44 по улице Железнодорожной в г. Пушкин говорится в публикации ГУ МВД

Прибывший наряд ППС задержал в квартире 41-летнего неработающего местного жителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и из хулиганских побуждений дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета.

В результате инцидента никто не пострадал. Оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.