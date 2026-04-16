В Петербурге пенсионер открыл стрельбу у детского сада

Петербургский пенсионер устроил стрельбу из окна по бутылкам у детского сада

Москва16 апр Вести.В полицию Выборгского района Петербурга 15 апреля поступило сообщение о том, что неизвестный произвел несколько выстрелов по площадке детского сада на Светлановском проспекте, сообщает региональный главк МВД.

Полицейские прибыли на место, по горячим следам установили источник стрельбы и задержали нарушителя.

Им оказался 72-летний местный житель. Из окна своей квартиры на первом этаже он произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки.

По словам мужчины, он решил "проверить" приобретенное ранее оружие, стреляя по пластиковым бутылкам, расположенным во дворе рядом с детским садом говорится в сообщении петербургской полиции в Telegram-канале

Правоохранители изъяли оружие, доставили нарушителя в отдел полиции, опросили его и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в главке МВД по Петербургу.