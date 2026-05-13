На юге Москвы мужчина стрелял из винтовки в сторону детской площадки

Москва13 мая Вести.На юге Москвы задержан подозреваемый в хулиганстве, сообщает столичный главк МВД.

Участковый по району Орехово-Борисово Северное получил информацию от работников детского сада о похожих на выстрелы звуках в районе одного из домов на Каширском шоссе.

Вместе с сотрудниками ППС он незамедлительно направился по адресу и установил стрелявшего.

Выяснилось, что 66-летний мужчина, находясь в своей квартире на Каширском шоссе, несколько раз произвел выстрелы из пневматической винтовки в сторону детской площадки и школы, расположенных во дворе дома говорится в сообщении на сайте ведомства

Пострадавших в результате его действий нет, стрелявший доставлен в отдел полиции, пневматическая винтовка изъята. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", фигурант отправлен под домашний арест.