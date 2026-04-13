Мужчина стрелял по подросткам во дворе многоэтажки в Казани

В Казани мужчина стрелял по подросткам во дворе жилого дома

Москва13 апр Вести.В Татарстане возбуждено уголовное дело после стрельбы мужчины по подросткам во дворе жилого дома в Казани, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета в мессенджере МAX.

Противоправные действия сняли на камеру очевидцы и выложили в интернет. На видеозаписи зафиксировано, как местный житель производит в сторону несовершеннолетних выстрелы из неустановленного оружия. Публикация была выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

По данному факту следственными органами следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) сказано в сообщении

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.