В Казани арестован мужчина, который избил и попытался задушить подростка

Москва26 мая Вести.В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который совершил покушение жизнь на подростка. О расследовании будет доложено в центральный аппарат СК России, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

По информации из социальных медиа, ЧП произошло во дворе дома на улице Карима Тимчурина в Казани. Там мужчина избил и попытался задушить 13-летнего подростка. Мальчика спасли прохожие, они же вызвали скорую помощь.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах отмечается в публикации

Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.