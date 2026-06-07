В Татарстане мужчина жестоко избил девушку, пытавшуюся сбежать от него

СМИ: в Заинске мужчина жестоко избил девушку, пытавшуюся сбежать от него В Татарстане мужчина жестоко избил девушку, пытавшуюся сбежать от него

Москва7 июн Вести.В Заинске в Республике Татарстан мужчина жестоко избил свою девушку, пытавшуюся сбежать от него из-за тирании. Об этом сообщил телеканал "Татарстан-24".

Видео произошедшего, которое попало на камеру домофона, распространяется в сети. На кадрах видно, как неадекват выволок девушку из подъезда за одежду и швырнул на асфальт, а позднее начал жестоко избивать потерпевшую, которая находилась без сознания, ногами и руками по голове и телу, а также об землю.

На крики очевидцев, которые пытались остановить происходящее, мужчина заявил, что, "если он убьет женщину —значит, так нужно". Он, ко всему прочему, угрожал и очевидцам, и своей девушке.

Предварительно, инцидент произошел 5 июня на улице Никифорова. Издевательства длились несколько минут, пока не приехали полиция и скорая. Правоохранители задержали агрессора.

Пострадавшую доставили в медучреждение с многочисленными травмами. О ее состоянии не уточняется.