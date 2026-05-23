В Балашихе полицейские работают с мужчиной, который избил девочку в лифте Полицейские проводят проверку по факту избиения девочки мужчиной в лифте

Москва23 мая Вести.Подмосковные полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с детьми после распространившихся в социальных сетях кадров, на которых мужчина избивает девочку в лифте жилого дома в Балашихе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выявлен шокирующий видеоролик, где запечатлено, как в лифте одного из домов на улице Бояринова в г.о. Балашиха мужчина, выражаясь нецензурной бранью, наносит несколько ударов малолетней девочке… Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего написала Волк в мессенджере MAX

Она отметила, что личность мужчины установлена, сейчас с ним работают правоохранители.

По результатам разбирательств будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.