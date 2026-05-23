Москва23 маяВести.Следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения девочки мужчиной в лифте в Балашихе, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Возбуждено уголовное дело об истязании местным жителем его несовершеннолетнего ребенка (п. "г" ч. 2 ст.117 УК РФ)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
О случившемся стало известно благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которая распространилась в социальных сетях. На кадрах мужчина и ребенок заходят в кабину, когда двери закрываются, он несколько раз бьет девочку по голове.
Личность агрессивного гражданина установлена, как ранее рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, с ним уже работают сотрудники полиции.