В Иркутске возбудили уголовное дело после избиения подростком сверстницы в школе

Москва24 апр Вести.В Иркутске возбудили уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) после избиения подростком сверстницы в школе. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

На кадрах инцидента, которые распространяются в сети, видно, что ученица лежит на полу, а подросток сидит на ней сверху и наносит удары по голове и туловищу, затем встает и также бьет ногой по голове. Пострадавшая пыталась дать отпор агрессору, однако другие ученики не пытались остановить избиение.

Возбуждено уголовное дело по … ч.1 ст.293 УК РФ… Следователями СК проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Расследование продолжается.