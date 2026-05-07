В Ивановской области подростки избили 11-летнего ребенка, возбуждено дело В Ивановской области группа подростков избила девочку, возбуждено дело

Москва7 мая Вести.В городе Шуя трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет избили 11-летнюю девочку, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ивановской области.

Инцидент произошел 2 мая в общественном месте. Несовершеннолетние подозреваемые, используя для конфликта незначительный повод избили девочку по голове и туловищу. Противоправные действия подростки снимали на камеру.

Возбуждено уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних… Они подозреваются … [по] ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего, продолжается сбор и закрепление доказательств.