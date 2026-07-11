Бастрыкин затребовал доклад об избиении девочки ее подругами в Калужской области

СК: в Калужской области подростки избили подругу и сняли происходящее на камеру Бастрыкин затребовал доклад об избиении девочки ее подругами в Калужской области

Москва11 июл Вести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об избиении девочки ее подругами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в MAX, информация об инциденте была ранее опубликована в социальных сетях.

В городе Жукове несовершеннолетние девочки избили свою подругу. Пока одни наносили удары, другие подростки наблюдали за происходящим и снимали все на телефон сказано в сообщении

По факту совершения противоправных действий в отношении ребенка в Калужской области возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Калужской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.