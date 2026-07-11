Москва11 июлВести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об избиении девочки ее подругами.
Как сообщили в пресс-службе ведомства в MAX, информация об инциденте была ранее опубликована в социальных сетях.
В городе Жукове несовершеннолетние девочки избили свою подругу. Пока одни наносили удары, другие подростки наблюдали за происходящим и снимали все на телефонсказано в сообщении
По факту совершения противоправных действий в отношении ребенка в Калужской области возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Калужской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.