Главе СК представят доклад по делу об избиении девочки двумя женщинами в Москве

Москва31 мая Вести.Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад по делу об избиении 14-летней девочки в Москве. Об этом СК сообщает в MAX.

Об инциденте стало известно из соцсетей, где появилось сообщение о двух женщинах, которые избили 14-летнюю девочку. По имеющимся данным, пострадавшая была госпитализирована.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Председатель Следственного комитета Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

В центральном аппарате ведомства проконтролируют исполнение поручения.