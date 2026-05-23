Главе СК доложат по делу об избиении девочки мужчиной в лифте в Балашихе

Москва23 мая Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле, возбужденном после избиения девочки мужчиной в лифте в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Шмырову А.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

О случившемся стало известно после того, как запись с камеры видеонаблюдения распространилась в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина и ребенок заходят в кабину, когда двери закрываются, он несколько раз бьет девочку по голове.

Возбуждено уголовное дело об истязании. С фигурантом работают полицейские.