Главе СК доложат о ходе расследования дела о насилии над девушкой в Подмосковье

Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над девушкой в Подмосковье Главе СК доложат о ходе расследования дела о насилии над девушкой в Подмосковье

Москва28 мая Вести.В городском округе Красногорск в Московской области приезжий совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого дела и по указанным доводам.

Потерпевшая и ее родственники отмечают бездействие сотрудников органов внутренних дел по заявлению о преступлении отмечается в сообщении

Исполнения поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.