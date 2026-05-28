Москва28 маяВести.В городском округе Красногорск в Московской области приезжий совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого дела и по указанным доводам.
Потерпевшая и ее родственники отмечают бездействие сотрудников органов внутренних дел по заявлению о преступленииотмечается в сообщении
Исполнения поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.