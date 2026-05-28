Полиция установила личность мигранта, напавшего на девушку в Красногорске

Москва28 мая Вести.Полицейскими установлен мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении девушки в подмосковном Красногорске, сообщает областной главк МВД.

Ранее в дежурную часть поступило заявление от местной жительницы 2007 года рождения. Она сообщила, что у одного из домов на улице Железнодорожной неизвестный совершил противоправные действия, после чего скрылся.

Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался гражданин одной из республик ближнего зарубежья 2004 г.р. говорится в публикации подмосковной полиции в MAX

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и затем примут решение в предусмотренном законодательством РФ порядке.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над девушкой в Красногорске.