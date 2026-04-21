Суд в Москве арестовал мигранта по делу об изнасиловании

Москва21 апр Вести.Суд по ходатайству следствия заключил под стражу 42-летнего мигранта, изнасиловавшего женщину на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном ГСУ СКР.

Как полагает следствие, в ночь с 12 на 13 апреля 2026 года нетрезвый фигурант на Ореховом бульваре напал на незнакомую женщину и изнасиловал ее. Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию.

Фигуранта оперативно задержали.

Им оказался 42-летний иностранный гражданин. Ему предъявлено обвинение говорится в сообщении

Иностранцу вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.