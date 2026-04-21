Москва21 апрВести.Суд по ходатайству следствия заключил под стражу 42-летнего мигранта, изнасиловавшего женщину на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном ГСУ СКР.
Как полагает следствие, в ночь с 12 на 13 апреля 2026 года нетрезвый фигурант на Ореховом бульваре напал на незнакомую женщину и изнасиловал ее. Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию.
Фигуранта оперативно задержали.
Им оказался 42-летний иностранный гражданин. Ему предъявлено обвинениеговорится в сообщении
Иностранцу вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.