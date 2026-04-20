В Воронеже иностранец совершил несколько преступлений сексуального характера

В Воронеже иностранец совершил несколько преступлений сексуального характера В Воронеже иностранец совершил несколько преступлений сексуального характера

Москва20 апр Вести.В Воронеже иностранный гражданин арестован по обвинению в совершении преступлений сексуального характера. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, 26 марта обвиняемый, находясь на остановке общественного транспорта около одного из домов на Московском проспекте, совершил действия непристойного характера в присутствии несовершеннолетних.

Также ночью 11 апреля мужчина на территории лесопарковой зоны на Московском проспекте попытался изнасиловать 46-летнюю жительницу Воронежа и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Однако женщина оказала активное сопротивление, не дав злоумышленнику довести преступление до конца. Нападавший скрылся, а пострадавшая обратилась в полицию.

Предъявлено обвинение 32-летнему иностранному гражданину … [по] ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131, ч.1 ст. 132 УК РФ (покушение на изнасилование, совершение иных действий сексуального характера с применением насилия), ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия)… в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что на допросе злоумышленник дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления.