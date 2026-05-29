Мужчину задержали за непристойное поведение в московском метро

Москва29 мая Вести.Сотрудники московского уголовного розыска задержали мужчину, демонстрировавшего непристойное поведение по отношению к девочке в метро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материалы, возмутившие очевидцев, в том числе видеозаписи, появились в медиапространстве 29 мая. Некоторые пользователи утверждали, что такие случаи не единичны.

Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полиции написала Волк в своем Telegram-канале

Задержанный оказался уроженцем Тверской области.

Проводится разбирательство.