Москва29 маяВести.Сотрудники московского уголовного розыска задержали мужчину, демонстрировавшего непристойное поведение по отношению к девочке в метро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Материалы, возмутившие очевидцев, в том числе видеозаписи, появились в медиапространстве 29 мая. Некоторые пользователи утверждали, что такие случаи не единичны.
Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полициинаписала Волк в своем Telegram-канале
Задержанный оказался уроженцем Тверской области.
Проводится разбирательство.