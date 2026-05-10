РЕН: суд в Москве арестовал пикапера за домогательства к девушке

Москва10 мая Вести.Столичный суд отправил под административный арест мужчину, который потрогал девушку за грудь при попытке знакомства, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что пикапер вместе с другом пытался познакомиться с девушкой, но получив отказ, они стали ее преследовать. Мужчины догнали девушку у станции метро, где нарушитель зажал свою жертву между колоннами и коснулся рукой груди.

Мужчина объяснил, что не собирался приставать и просто подошел познакомиться. По его словам, он не помнит, что хотел специально трогать какие-либо части тела девушки сказано в публикации

В результате суд отправил мужчину под арест на 15 суток.