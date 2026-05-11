В московском метро задержали двух блогеров за домогательства к девушкам

Москва11 мая Вести.В московском метро за серию домогательств задержаны два молодых человека. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на информированный источник.

Парни подходили к девушкам для знакомства, но, получив отказ, пускали в ход руки – трогали потерпевших за ягодицы, бедра и грудь. Последний такой случай произошел на станции "Таганская".

Девушка обратилась в полицию, личности обидчиков были установлены, наряд задержал обоих сказано в сообщении

Районный суд признал задержанных виновными в совершении мелкого хулиганства и арестовал мужчин на 15 суток.