Двух подростков задержали за драку с поножовщиной в переходе станции "Калужская"

Москва19 апр Вести.Двое подростков напали с ножом на молодых людей в подземном переходе на станции метро "Калужская". Об этом сообщило управление МВД России по Москве в MAX.

Словесный конфликт между сторонами произошел в вагоне электропоезда, а затем перерос в драку в переходе.

Пострадавшие – граждане 2000 и 2006 годов рождения – сообщили полицейским, что к ним подошли двое незнакомых и стали наносить удары в область головы и тела говорится в сообщении

Сотрудники МВД посмотрели записи с камер и установили личности нарушителей. Ими оказались москвич 2010 года рождения и еще один подросток 2009 года рождения. Обоих задержали.

Как выяснилось, ножевое ранение одному из пострадавших нанес фигурант 2010 года рождения. После этого он выбросил оружие на улице.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.