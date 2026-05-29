Столичный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с приставаниями к девочке в метро

Москва29 мая Вести.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с непристойным поведением мужчины в столичном метро. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам.

В связи с данным инцидентом сообщаю, что нахожусь на постоянной связи с правоохранительными органами и взаимодействую с ними в рамках текущей ситуации. В настоящее время проводится тщательная проверка. Вопрос находится на моем личном контроле пишет Ярославская

Она выразила уверенность в том, что сотрудники правоохранительные органы разберутся в ситуации.

Сейчас 29-летний подозреваемый задержан. Он оказался уроженцем Тверской области.