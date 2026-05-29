Москва29 маяВести.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с непристойным поведением мужчины в столичном метро. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам.
В связи с данным инцидентом сообщаю, что нахожусь на постоянной связи с правоохранительными органами и взаимодействую с ними в рамках текущей ситуации. В настоящее время проводится тщательная проверка. Вопрос находится на моем личном контролепишет Ярославская
Она выразила уверенность в том, что сотрудники правоохранительные органы разберутся в ситуации.
Сейчас 29-летний подозреваемый задержан. Он оказался уроженцем Тверской области.