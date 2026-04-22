Перед судом предстанет женщина, толкнувшая девочку на пути в столичном метро

Перед судом предстанет женщина, толкнувшая девочку на пути в московском метро Перед судом предстанет женщина, толкнувшая девочку на пути в столичном метро

Москва22 апр Вести.Перед судом предстанет 64-летняя женщина, толкнувшая 13-летнюю девочку на пути на станции метро "Таганская" в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Как установлено, 9 ноября 2025 года на платформе станции "Таганская" женщина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула девочку-подростка на пути.

Прокуратура Московского метрополитена утвердила постановление о направлении в суд уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении … женщины, обвиняемой … [по] ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время женщина арестована. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.