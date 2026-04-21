Перед судом предстанет женщина, ударившая ножом пассажирку метро в Петербурге

Москва21 апр Вести.Перед судом предстанет женщина, ударившая несколько раз ножом пассажирку метрополитена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, 9 сентября 2025 года в вагоне поезда между двумя женщина произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая стала угрожать оппонентке убийством и не менее 5 раз ударила ее кухонным ножом в туловище и 2 раза — в левое бедро.

Пострадавшая была госпитализирована... Одна из причиненных женщине ран расценивается как легкий вред здоровью говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Нападавшая обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.