Москва5 апр Вести.Пассажир поезда, следовавшего из Челябинска в Санкт-Петербург, на остановке вытолкнул проводницу из вагона. В результате женщина травмировала позвоночник, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время короткой стоянки на станции Поназырево в Костромской области. Пассажир захотел выйти покурить, но проводница не разрешила ему, так как остановка была менее двух минут и не было платформы для выхода.

Тогда мужчина вытолкнул женщину из открытой двери в тамбуре поезда. Пострадавшая упала на землю.

После этого мужчина закрыл дверь поезда и ушел.

В тот же день тот же мужчина напал на начальника поезда — сотрудник РЖД получил травму колена и левой руки отмечает канал

У пострадавшей проводницы диагностировали компрессионный перелом позвоночника.