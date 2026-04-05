Пассажир поезда Челябинск – Петербург вытолкнул проводницу из тамбура на пути

Москва5 апр Вести.Проводница поезда Челябинск – Санкт-Петербург пострадала в результате конфликта с одним из пассажиров. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина вытолкнул ее из тамбура на пути за отказ выпустить его во время короткой остановки.

Инцидент произошел на станции Поназырево в Костромской области. После происшествия вызвали наряд полиции. Выяснилось, что злоумышленник – неоднократно судимый 47-летний уроженец Кировской области.

Из-за его действий проводница получила травмы средней степени тяжести. Также стало известно, что мужчина угрожал начальнику поезда.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции правонарушитель был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. Составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, а также по статье 19.3 КоАП РФ говорится в сообщении Ирины Волк в MAX

Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.