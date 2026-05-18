Бастрыкин следит за ходом дела об оскорблении пожилых женщин в метро Дело об оскорблении женщин в московском метро – на контроле СК

Москва18 мая Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об оскорблении двух пожилых женщин в московском метро, сообщает пресс-служба СКР. Уголовное дело было возбуждено в отношении двух приезжих мужчин.

Дело возбуждено следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве по статье 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет отмечается в сообщении

Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Сергею Ярошу следить за ходом расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.