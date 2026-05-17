Москва17 маяВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания некачественной медицинской помощи в частной клинике в Москве. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
Об инциденте стало известно из эфира на одном из федеральных каналов. Там сообщалось о жалобах граждан на врача столичной частной клиники.
Отмечается, что после проведенных им (врачом – Прим. ред.) хирургических вмешательств у пациентов появляются осложнения. Обращения в уполномоченные органы результатов не даютговорится в сообщении
Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.