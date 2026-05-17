Главе СК доложат по делу об оказании некачественной медпомощи в клинике в Москве

Главе СК доложат по делу о жалобах москвичей на врача частной клиники Главе СК доложат по делу об оказании некачественной медпомощи в клинике в Москве

Москва17 мая Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания некачественной медицинской помощи в частной клинике в Москве. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Об инциденте стало известно из эфира на одном из федеральных каналов. Там сообщалось о жалобах граждан на врача столичной частной клиники.

Отмечается, что после проведенных им (врачом – Прим. ред.) хирургических вмешательств у пациентов появляются осложнения. Обращения в уполномоченные органы результатов не дают говорится в сообщении

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.