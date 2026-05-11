Бастрыкин затребовал доклад по делу о незаконной пристройке у дома в Москве

Москва11 мая Вести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о незаконном возведении пристройки у многоквартирного дома в Москве, в результате чего фундамент здания просел. Об этом сообщили в ведомстве в мессенджере MAX.

Об инциденте стало известно в эфире одного из федеральных каналов. Там сообщалось, что из-за незаконной пристройки также на фасаде дома появились трещины.

На данный момент, несмотря на решение суда о демонтаже, строительные работы продолжаются отмечается в сообщении

Расследуется уголовное дело по статьям о выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности, изготовлении или обороте поддельных документов и самоуправстве.