Бастрыкин ждет доклад об оставшихся без жилья в Петербурге из-за стройкомпании

СК расследует дело о мошенничестве строительной компании в Петербурге Бастрыкин ждет доклад об оставшихся без жилья в Петербурге из-за стройкомпании

Москва1 мая Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту мошеннических действий, совершенных строительной компанией в Петербурге. Об этом сообщает ведомство в мессенджере MAX.

В медиапространстве ранее появилась информация о том, что в Петербурге одна из компаний не исполнила свои обязательства по строительству домов. В результате несколько семей, в том числе многодетных, остались без жилья.

Председателем СК России дано поручение … доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации говорится в сообщении Следкома

Уголовное дело расследует главк ведомства по Петербургу по статье "Мошенничество".