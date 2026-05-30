Москва30 маяВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о мошеннических действиях в отношении пенсионеров в пансионате для пожилых людей в Московской области, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
По сведениям одного из федеральных каналов, сотрудники пансионата втираются в доверие к постояльцам, зарегистрированным в Москве, и обманом присваивают их недвижимость.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также по доводам телесюжетаотмечается в публикации
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.