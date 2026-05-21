Москва21 мая Вести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании дела о мошенничестве, возбужденного в отношении жительницы Воронежа из-за сокрытия доходов при получении соцконтракта. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Получила распространение информация о привлечении к уголовной ответственности жительницы Воронежа, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат… Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову М.А. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, женщина заключила контракт на открытие косметологического кабинета, намеренно скрыв при подаче отчетных документов настоящий доход. В ряде источников утверждается, что речь идет о сумме в 168 рублей.