Мизулина готовит обращение в МВД и СК по поводу бандитов из Воронежа

Мизулина попросит МВД и СК провести проверку информации о банде в Воронеже Мизулина готовит обращение в МВД и СК по поводу бандитов из Воронежа

Москва1 мая Вести.Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратится в МВД и СК с просьбой проверить информацию о ситуации в Воронеже, где бесчинствуют бандиты. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По сведениям Мизулиной, группа молодых людей из города Воронеж и Семилуки создала закрытый Telegram-канал "Треш Воронежа", куда выкладывают кадры избиений и унижений сверстников. Часть из бандитов, похоже, мигранты, предположила она.

Кроме того, в этом паблике публикуются персональные данные и фотографии местных девушек, в том числе и школьниц. Их также заставляли записывать видео, на которых они должны были вставать на колени или раздеваться. За удаление постов, по имеющейся информации, администраторы ресурса вымогают деньги.

Имена участников банды и другие материалы нам прислали ребята из Воронежа, которые пострадали от действий этих беспредельщиков рассказала Мизулина

Она пообещала направить обращение в СК и МВД с просьбой провести проверку.