Москва24 июл Вести.Российским законодателям следует обратить внимание на тру-крайм сообщества и продумать, как на законодательном уровне можно регулировать их деятельность. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она отметила, что тру-крайм сообщества очень популярны среди молодежи – миллионы подписчиков. При этом, по словам главы Лиги безопасного интернета, контент в таких пабликах вызывает вопросы и может сформировать у молодого поколения ложное представление о мире.

Потому что школьные стрелки, террористы, серийные массовые убийцы подчас героизируются и романтизируются в глазах молодежи, показываются в таком свете, как будто это пример для подражания и герой нашего времени. Кроме того, подчас в этих каналах, группах даются абсолютно ложные сведения о том, что с такими преступниками происходит после того, как они попали в поле зрения правоохранительных органов. Искажается информация о том, как они содержатся в местах лишения свободы, насколько вообще ограниченной становится их жизнь. То есть показывается картинка, будто бы человек совершает преступление, и никаких последствий не настигает сказала Мизулина

По ее словам, на то, чтобы ограничить доступ к информации такого рода, уходит много времени, а это "делать это нужно намного быстрее".

Мы считаем, что законодатели должны обратить внимание на эти сообщества и подумать, как это стоит законодательно регулировать, потому что на данный момент заблокировать, ограничить доступ к такого рода информации — это очень длинная цепочка, и порой для того, чтобы ограничить этот контент, уходят месяцы и даже годы через экспертизу и судебное решение отметила глава Лиги безопасного интернета

Мизулина обратила внимание: в тру-крайм сообществах много информации о тех лицах, кто совершал нападения на школы, и молодые люди "пытаются подражать преступникам".

Те, кто имеют неустойчивую психику, те, кто планируют совершать нападения или планировали в прошлом, они собирают, коллекционируют весь этот материал и пытаются подражать тем, кто совершал эти страшные преступления в прошлом. Конечно, это вызывает очень много вопросов, особенно появление фанатских сообществ таких стрелков. И мы знаем, что в ходе допросов некоторые из тех, кто планировали нападать на школы, и их планы сорвались, прямо говорили, что они хотят добиться известности и славы тех, кто совершал такие преступления в прошлом. Конечно, это ставит очень много вопросов перед всем обществом. Мы считаем, что, по крайней мере, в части нападений на школы всю эту информацию лучше ограничивать от детской аудитории подчеркнула Мизулина

Ранее в МВД детям рассказали, как не попасть в деструктивное сообщество и не стать его жертвой. В ведомстве посоветовали быть критичным и ничего не принимать на веру.