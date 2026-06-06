Москва6 июн Вести.Важно работать над предотвращением вербовки подростков спецслужбами Украины, вовлекающими их в противоправные деяния. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

По ее словам, только запретами с проблемой не справится. Необходимо блокировать негативный контент и следить за поведением ребенка в социальных сетях. Она также добавила, что учителя вместе с родителями должны сделать так, чтобы ребенок в случае непредвиденной ситуации не боялся обратиться к ним.

Часто посещаю и воспитательные колонии для подростков, и СИЗО, в которых дети находятся, и рост числа детей, которые попали за участие, поддержку той вербовки, которой ведут специальные службы Украины, и когда они уже там находятся, сделать, конечно, уже ничего нельзя. Поэтому очень важно, чтобы мы работали все-таки на предотвращение, на профилактику, и постоянно, повсеместно об этом говорили, рассказывали, обучали рассказала Львова-Белова

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что вербовка детей в интернете является частью гибридной войны против РФ. По ее словам, в прошлом году Роскомнадзор закрыл более 1,3 миллиона групп в соцсетях с опасным содержанием.