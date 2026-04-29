Представителю ООН Фрезье сообщили о преступлениях Киева против российских детей Львова-Белова: представителю ООН сообщено о преступлениях Киева против детей РФ

Москва29 апр Вести.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье. Омбудсмен сообщила собеседнику о преступлениях киевского режима в отношении российских детей.

Об этом она сообщила в своем канале в мессенджере MAX.

Рассказала о преступлениях Украины в отношении российских детей. Среди них: убийства несовершеннолетних, нанесение им ран и увечий, вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность, полное или частичное разрушение объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, образовательных и медицинских организаций и учреждений говорится в публикации

Также, по словам Львовой-Беловой, на встрече были обсуждены вопросы воссоединения семей в России, на Украине и в других странах. Омбудсмен напомнила, что сначала спецоперации на Украине к своим близким в РФ вернулись 30 детей из 22 семей, еще 141 ребенок из 114 семей воссоединились с родными на территории Украины и третьих стран.