Международные структуры не отреагировали на визит спецпредставителя ООН в РФ Львова-Белова: пока нет реакции в мире на визит спецпредставителя ООН в Белгород

Москва7 мая Вести.Международные структуры пока не отреагировали на итоги визита специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессы Фрезье в Россию. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в интервью ИС "Вести".

По ее словам, встреча с Фрезье прошла конструктивно. Однако то, что удалось задокументировать спецпредставителю и ее команде в Белгородской области, не получило международной реакции, добавила Львова-Белова.

Но пока мы этого не видим. Но я думаю, что однозначно вот такое зерно мы заложили со своей стороны. Я говорю, что мы были открыты. Пожалуйста, она могла посетить … Белгородскую область. Она встречалась с семьями, она общалась с разными государственными деятелями, которые имеют отношение к этой теме. Поэтому, на самом деле, мне кажется, мы максимально предоставили всю информацию, которую она хотела бы услышать, посмотреть сказала омбудсмен

По словам Львовой-Беловой, на встрече с Фрезье обсуждались вопросы воссоединения семей в России, на Украине и в других странах, а также о преступлениях киевского режима в отношении российских детей.