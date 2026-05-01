В офисе генсека ООН оценили переговоры Фрезье в Москве как конструктивные

В ООН высоко оценили итоги визита спецпредставителя ООН в Белгород В офисе генсека ООН оценили переговоры Фрезье в Москве как конструктивные

Москва1 мая Вести.В ООН дали высокую оценку итогам визита спецпредставителя генсека по вопросу детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Россию. По словам заместителя официального представителя главы организации Фархана Хака, состоявшиеся встречи прошли продуктивно.

В Москве госпожа Фрезье провела конструктивные обсуждения с представителями властей о реализации мандата по детям и вооруженным конфликтам, а также о резолюции Генеральной Ассамблеи 2025 года о возвращении украинских детей подчеркнул Хак

Отмечается, что в ходе визита Фрезье пообщалась с государственными органами и другими заинтересованными сторонами по вопросам защиты детей, пострадавших от конфликта.

В ходе своей миссии спецпосланник также посетила Белгородскую область, где лично оценила последствия обстрелов гражданской инфраструктуры. Как уточнил представитель ООН, "она также посетила Белгород, где встретилась с российскими официальными лицами и осмотрела поврежденные объекты". В ходе визита, уточнил Хак, Фрезье подтвердила приверженность поддержке всех усилий, направленных на улучшение защиты детей.

В российском МИД по итогам поездки Фрезье 30 апреля отметили, что непосредственное ознакомление с обстановкой на местах позволило представителю международного сообщества увидеть реальную картину происходящего и масштабы террористической активности украинских властей. По данным МИД РФ, программа визита позволила Фрезье детально изучить состояние разрушенных жилых домов, медицинских и социальных учреждений региона.