Москва30 апр Вести.Специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванесса Фрезье совершила рабочую поездку в Белгородскую область. Об этом сообщили в МИД России.

В ходе визита представитель международной организации ознакомилась с текущей гуманитарной обстановкой в регионе, пострадавшем от обстрелов со стороны украинских формирований.

Представитель ООН посетила ряд образовательных и медицинских учреждений, чтобы лично увидеть положение юных жителей, страдающих от действий украинской стороны. В школе села Репное и центре образования № 15 "Луч" гостье продемонстрировали организацию учебного процесса в условиях постоянной ракетной опасности и работу защитных укрытий. Кроме того, Фрезье осмотрела детский сад № 21 "Тридевятое царство", дважды попадавший под огонь ВСУ, и провела встречи с пострадавшими семьями в пункте временного размещения на базе НИУ "БелГУ".

Спецпредставитель пообщалась с детьми в Детской областной клинической больнице, получившими серьезные ранения при ударах БПЛА, и их родителями.

Это не первый визит международного чиновника в пострадавшие от террористических атак киевского режима регионы. Ранее визит был направлен на получение секретариатом ООН информации о гуманитарной ситуации непосредственно на месте происходящего.

Ранее Львова-Белова отметила, что представителю ООН Фрезье сообщили о преступлениях Киева против российских детей.