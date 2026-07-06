Лантратова заявила, что направила обращение в ООН после атаки ВСУ на автобус

Лантратова направила обращение в ООН после удара ВСУ по автобусу под Белгородом Лантратова заявила, что направила обращение в ООН после атаки ВСУ на автобус

Москва6 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю Генсека ООН Ванессе Фрезье были направлены обращения в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Белгородской области.

6 июля украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Белгородской области. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе дети, сообщал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Снова пострадали мирные жители, снова серьезные ранения у детей… Нахожусь на связи с Уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой, которая связалась с родителями детей и пострадавшими взрослыми. Помощь уже оказывается, будем следить за ситуацией написала Лантратова в своем канале в мессенджере MAX

По словам омбудсмена, у годовалой девочки зафиксированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. У 10‑летнего мальчика врачи зафиксировали минно‑взрывную травму и акустическую травму. Также в больницу был доставлен 16-летний юноша. В результате атаки ВСУ подросток получил осколочное ранение голени.

Мы собираем все подобные факты в доклад, поэтому в очередной раз направили обращения и будем направлять вновь и вновь, пока будут происходить подобные вещи! заключила Лантратова

Как уточнял Шуваев, украинский дрон атаковал рейсовый пассажирский автобус. Врио губернатора назвал эту атаку целенаправленным ударом по гражданскому транспорту, по мирным людям.