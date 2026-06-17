Лантратова: РФ продолжит фиксировать все удары ВСУ по мирным гражданам Лантратова заявила, что РФ продолжит фиксации ударов ВСУ по мирным гражданам

Москва17 июн Вести.Россия продолжит фиксировать все военные преступления Украины, даже если на Западе стараются отмалчиваться и закрывают на них глаза. Так уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова прокомментировала ИС "Вести" удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.

По ее словам, западные правозащитники намеренно закрывают глаза на преступления киевского режима, так как придерживаются политики двойных стандартов и делят общество на людей первого сорта, которые имеют право на жизнь, и второго, которые такого права не имеют.

С точки зрения международного гуманитарного права, это военные преступления. И мы все равно будем фиксировать, даже если кто-то будет стараться отмалчиваться. Мы будем передавать эти письма, зафиксированные все факты во все международные структуры, Верховному комиссару по правам человека, Совет по правам человека, структуры ОБСЕ сказала Лантратова

В среду, 17 июня, украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В результате киевской агрессии погибла женщина, сопровождавшая команду, также госпитализированы 7 человек, из них 5 детей.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В прокуратуре Брянской области отметили, что для обращений открыта горячая линяя, также контролируется соблюдение прав пострадавших.