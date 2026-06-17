Москва17 июнВести.Россия продолжит фиксировать все военные преступления Украины, даже если на Западе стараются отмалчиваться и закрывают на них глаза. Так уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова прокомментировала ИС "Вести" удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.
По ее словам, западные правозащитники намеренно закрывают глаза на преступления киевского режима, так как придерживаются политики двойных стандартов и делят общество на людей первого сорта, которые имеют право на жизнь, и второго, которые такого права не имеют.
С точки зрения международного гуманитарного права, это военные преступления. И мы все равно будем фиксировать, даже если кто-то будет стараться отмалчиваться. Мы будем передавать эти письма, зафиксированные все факты во все международные структуры, Верховному комиссару по правам человека, Совет по правам человека, структуры ОБСЕсказала Лантратова
В среду, 17 июня, украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В результате киевской агрессии погибла женщина, сопровождавшая команду, также госпитализированы 7 человек, из них 5 детей.
По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В прокуратуре Брянской области отметили, что для обращений открыта горячая линяя, также контролируется соблюдение прав пострадавших.