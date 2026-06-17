В Госдуме назвали целенаправленной атаку ВСУ на автобус в Брянской области Вице-спикер ГД назвал целенаправленным удар Киева по автобусу в Брянской области

Москва17 июн Вести.Удар ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области был целенаправленным, это та стратегия и логика, по которой действует киевский режим. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов.

Безусловно, это целенаправленный удар. Конечно, это та стратегия и та логика, в которой действует киевский режим. Стратегия и логика терроризма заявил Чернышов

17 июня украинские боевики с помощью беспилотника атаковали двухэтажный автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы, который вез ребят на отдых в Геленджик. Внутри находились 44 пассажира, из них 28 детей. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, также, предварительно, госпитализированы 7 человек, среди которых 5 детей.