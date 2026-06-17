Москва17 июнВести.Украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, который вез ребят на отдых в Геленджик. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии… В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детейнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшие доставлены в медучреждение, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Остальные пассажиры автобуса в ближайшее время будут возвращены домой.