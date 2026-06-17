Появились кадры с места атаки ВСУ по белорусскому автобусу с детьми под Брянском

Появились кадры с места атаки ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области Появились кадры с места атаки ВСУ по белорусскому автобусу с детьми под Брянском

Москва17 июн Вести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук опубликовал кадры с места атаки ВСУ по пассажирскому автобусу белорусской детско-юношеской спортивной школы, который вез ребят на отдых в Геленджик.

Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус… Нахожусь на связи с руководством Гомельской области. Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь. В Брянск едут московские специалисты из Центра медицины катастроф написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Украинский беспилотник целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В результате киевской агрессии погибла женщина, сопровождавшая команду, также госпитализированы 7 человек, из них 5 детей.

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя произошедшее, подчеркнула, что киевский режим целенаправленно бьет по детям.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков назвал атаку ВСУ актом терроризма и заявил, что страна требует от Украины исчерпывающих объяснений в связи с произошедшим.