Ковальчук сравнил удар ВСУ по автобусу с детьми с атакой на боевую технику Ковальчук: удар ВСУ по автобусу с детьми выглядит как атака на боевую технику

Москва17 июн Вести.Автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы был атакован ВСУ умышленно, удар пришелся в переднюю правую часть автобуса, в район колеса. Как заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в интервью ИС "Вести", это выглядит примерно так же, как удар по боевой технике.

Он отметил, что на этом участке дороги также были зафиксированы аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий.

Судя по тем фотографиям, по тем данным, которые мы видим с места, очевидно, что было прицельно это сделано, умышленно. Это выглядит примерно так же, как удар по боевой технике. Можно считать, что это была акция, причем спланированная. Есть информация, что погибла женщина, что неизвестно, кто она. Я думаю, что комментарии на эту тему должны давать, наверное, белорусские коллеги. Да, это гражданка Белоруссии сказал врио губернатора

Как сообщалось, боевики с помощью беспилотника атаковали двухэтажный автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы, который вез ребят на отдых в Геленджик. Внутри находились 44 пассажира, из них 28 детей.