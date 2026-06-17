Коц: ВСУ могли ударить по автобусу с детьми, чтобы втянуть Белоруссию в войну

Эксперт назвал возможную причину удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми Коц: ВСУ могли ударить по автобусу с детьми, чтобы втянуть Белоруссию в войну

Москва17 июн Вести.ВСУ могли нанести удар по автобусу с белорусской детской футбольной командой для того, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт. Об этом заявил журналист КП. RU Александр Коц.

По его мнению, открытие второго фронта вынудило бы РФ перебросить часть войск, что, в свою очередь, ослабило бы давление ВС РФ на основных направлениях.

В Киеве, вполне возможно, цинично рассчитали, что удар по детям станет для Белоруссии casus belli заметил журналист

Кроме того, вслед за Белоруссией в конфликт могли бы вступить Польша и прибалтийские страны, добавил Коц.

17 июня украинский БПЛА целенаправленно ударил по автобусу в Брянской области, в котором находились 44 человека, в том числе 28 детей. В результате атаки погибла супруга тренера, пострадали семь человек, пятеро из них – дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.