Москва17 июнВести.ВСУ могли нанести удар по автобусу с белорусской детской футбольной командой для того, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт. Об этом заявил журналист КП. RU Александр Коц.
По его мнению, открытие второго фронта вынудило бы РФ перебросить часть войск, что, в свою очередь, ослабило бы давление ВС РФ на основных направлениях.
В Киеве, вполне возможно, цинично рассчитали, что удар по детям станет для Белоруссии casus belliзаметил журналист
Кроме того, вслед за Белоруссией в конфликт могли бы вступить Польша и прибалтийские страны, добавил Коц.
17 июня украинский БПЛА целенаправленно ударил по автобусу в Брянской области, в котором находились 44 человека, в том числе 28 детей. В результате атаки погибла супруга тренера, пострадали семь человек, пятеро из них – дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.