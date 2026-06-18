Лукашенко: кому-то не нравится, что Белоруссия – спокойная страна

Лукашенко объяснил, почему ВСУ атаковали автобус с детьми под Брянском Лукашенко: кому-то не нравится, что Белоруссия – спокойная страна

Москва18 июн Вести.Кому-то не приходится по душе факт, что Белоруссия является спокойным государством, поэтому случилась атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на детский автобус, следовавший из Белоруссии в Геленджик, считает президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что страна ведет себя "спокойно".

Кому-то не нравится, что Беларусь - спокойное государство. Поэтому вот это все происходит считает Лукашенко

Ранее Лукашенко отметил, что втягивать Белоруссию в украинский конфликт – неприемлемо. Об этом он неоднократно говорил с президентом России Владимиром Путиным.

17 июня ВСУ атаковали автобус в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда. В салоне были 44 человека, включая 28 детей. Одна сопровождавшая погибла, еще восемь человек оказались ранены.