Лукашенко: Путин согласился, что нельзя втягивать РБ в украинский конфликт

Лукашенко заявил, что втягивание Белоруссии в украинский конфликт неприемлемо Лукашенко: Путин согласился, что нельзя втягивать РБ в украинский конфликт

Москва15 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным недопустимость вовлечения республики в украинский конфликт. Об этом Лукашенко рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

Белорусский лидер отметил, что эта тема поднималась потому, что она постоянно обсуждается в СМИ.

Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Белоруссии. По разным причинам приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА

Президент республики также подчеркнул, что Путин согласился с неприемлемостью втягивания Белоруссии в конфликт в каком-либо качестве.

Кроме того, Лукашенко отметил, что в случае участия РБ конфликт приобретет новое качество и превратится в войну Белоруссии и России против стран НАТО.

Ранее белорусский лидер предостерег Украину от посягательства на территорию республики. Он предположил, что угрозы со стороны киевского режима поступают от "жуткого давления" или странного состояния Владимира Зеленского.