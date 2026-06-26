Лукашенко: качество войны изменится, если втянуть в нее Белоруссию

Лукашенко предупредил Киев об изменении "качества войны" при вовлечении Минска Лукашенко: качество войны изменится, если втянуть в нее Белоруссию

Москва26 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым предупредил представителей главы киевского режима Владимира Зеленского о кардинальном изменении характера конфликта в случае вовлечения в него Белоруссии.

Его слова передает РИА Новости.

Белорусский лидер рассказал, что на минувшей встрече с представителями Украины он передал им послание для Зеленского.

Если он думает, что можно … втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится подчеркнул Лукашенко

Ранее председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко заявил, что вовлечение Минска в конфликт на Украине обернется для ВСУ растягиванием фронта.